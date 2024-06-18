İran'da hastane yangını: 9 kişi öldü

İran devlet medyası, kuzeydeki Rasht kentinde bir hastanede çıkan yangında en az dokuz hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi. Raporlara göre hastanede 250 yatak bulunuyor ve yangın sırasında bunların 142'si doluydu.

İran'da hastane yangını: 9 kişi öldü

devlet yayın kuruluşu IRIB, kuzeydeki Rasht kentindeki Ghaem Hastanesi'nde çıktığını duyurdu.

Yerel saatle 01:30'da çıkan yangın kontrol altına alındı. Yetkililer ise yangına neyin sebep olduğunu belirlemek için çalışıyor.

Gilan Tıp Bilimleri Üniversitesi Başkanı Mohammad Taghi Ashobi, "Ne yazık ki bu yangında dokuz kişi hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

Raporlara göre hastanede 250 yatak bulunuyor ve yangın sırasında bunların 142'si doluydu.

Kasım 2023'te yine Gilan eyaletine bağlı Langarud kentindeki bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde çıkan büyük yangında 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Haziran 2020'de Tahran'ın kuzeyindeki bir klinikte alev alan gaz kapsüllerinin neden olduğu güçlü bir patlamada 19 kişi öldü.

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