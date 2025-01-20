İran'da hava kirliliği 50 bin can aldı

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkandi, Ulusal Temiz Hava Günü Konferansı'nda konuştu.

Zaferkandi, hava kirliliğinin geçen yıl ülkede yaklaşık 50 bin kişinin ölümüne neden olduğunu belirterek, hava kirliliğinin yol açtığı ekonomik zararın 12 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.



Uluslararası standartların, her metreküp havada 5 mikrogramdan fazla partiküllerin varlığını kirlilik olarak kabul ettiğini vurgulayan Zaferkandi, “Biz bunu 12 mikrogram olarak belirliyoruz. Kendi kriterlerimize göre bile ülkemizdeki şehirler yılda ortalama 247 gün kirli hava solumaktadır. Bu süre, başkent Tahran için 353 güne kadar çıkmaktadır.” dedi.