İran'da hava kirliliği: 700 kişi hastanelik oldu

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Ahvaz Cundişapur Tıp Bilimleri Üniversitesi Başkan Yardımcısı Dr. Meysem Muazi, ülkede hava kirliliğine ilişkin açıklamada bulundu.



Muazi, hava kirliliğinin artmasıyla son 24 saatte 700 civarında kişinin kalp ve solunum rahatsızlıkları nedeniyle üniversiteye bağlı hastanelere başvurduğunu söyledi.



Tedbir almaları konusunda kent halkına uyarıda bulunan Muazi, “İnsanlardan, hava kirliliği olan günlerde evlerinden çıkmamalarını, solunum yolları sorunu olanların ilaçlarını zamanında almalarını ve açık havada bulunmaktan kaçınmalarını istiyoruz.” dedi.