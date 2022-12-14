İran’da hava kirliliği nedeniyle eğitime verilen ara tekrar uzatıldı

İran resmi ajansı IRNA’nın haberinde, Hava Kirliliği Acil Durum Grubunun akşam yaptığı toplantıda, Elborz ve Tahran eyaletlerinin Perdis, Demavend ve Firuzkoh dışındaki tüm şehirlerinde üniversiteler dahil tüm okulların çarşamba ve perşembe günleri kapalı olmasına karar verildiği kaydedildi.



Haberde, derslerin sabah saatlerinde çevrim içi yapılacağı belirtildi.



Hava kirliliğinin tüm gruplar için sağlıksız düzeye çıkması nedeniyle açık alanlarda spor yapmak yasaklanırken Tahran Belediyesinin araç girişine sınırlama getirdiği bölgelere giriş bileti satışı yapmayacağı ifade edildi.



Hava Kirliliği Acil Durum Grubu, vatandaşlardan gerekli olmadıkça seyahatten kaçınmalarını istedi.



Haberde, başkent Tahran’da hava kalitesinin 168 indeksinde seyrettiği, bunun da tüm gruplar için sağlıksız koşul anlamına geldiği vurgulandı.



Tahran ve Elborz eyaletlerinde okullar önce cumartesi ve pazar günleri için tatil edilmiş, hava kirliliğinin devam etmesi nedeniyle pazartesi ve salı günleri de eğitime ara verildiği bildirilmişti. İran'da okullar için resmi hafta sonu tatili perşembe ve cuma günleri yapılıyor.



Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.



Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle okullar sık sık tatil ediliyor.