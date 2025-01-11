İran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi

İran'ın birçok eyaletinde enerji tasarrufunda bulunmak ve ülkedeki gaz dengesizliğini düzenlemek için ilk, orta ve lise düzeyi okullar ile üniversiteler, devlet daireleri ve bankalar bugün tatil edildi.

Diğer eyaletlerdeki tatilin enerji tasarrufu sağlanması için ilan edildiği belirtilirken, başkent Tahran'daki tatilin sebebi ise "hava kirliliği" olarak açıklandı.

Enerji tedariki ve hava kirliliğinin yaşandığı İran'da,ilk, orta ve lise düzeyi okullar ile üniversiteler, devlet daireleri ve bankalar sık sık tatil ediliyor.

