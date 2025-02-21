İran’da hayat duracak: Nasrallah’ın cenaze töreni pazar günü düzenlenecek

Lübnan , yaklaşık beş ay önce İsrail'in hava saldırısında öldürülen eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın cenaze törenine hazırlanıyor.



Başkent Beyrut'un dışındaki Camille Chamoun Spor Stadyumu'nda düzenlenecek cenaze töreni için ülkenin pazar günü yerel saatle 13.00'te birkaç saatliğine durması bekleniyor.



Nasrallah daha sonra yakınlarda belirlenen bir yere defnedilecek.



Nasrallah, 1997 yılında Hizbullah adına savaşırken hayatını kaybeden oğlu Hadi'nin yanına geçici olarak gömüldü.



Lübnanlı grup, sıkı güvenlik önlemleri aldığını duyurdu ve güvenlik güçlerini, ülke genelindeki Hizbullah'ın kalelerinden ve yurt dışından gelen on binlerce insanın katılımıyla beklenen kalabalığın yönetilmesinde yardımcı olmaya çağırdı.



Sivil havacılık yetkilileri, Beyrut Havalimanı'nın istisnai olarak kapatılacağını ve uçuşların öğleden sonra 14:00'e kadar durdurulacağını bildirdi.



İSRAİL GEÇEN EYLÜLDE ÖLDÜRDÜ

Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güney banliyölerindeki bir sığınakta komutanlarla görüştüğü sırada İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.



Nasrallah, örgütün İsrail ile on yıllar süren çatışmalarda liderliğini üstlendi, bölgesel etkiye sahip bir askeri güce dönüşmesini sağladı ve nesiller boyu en önemli Arap figürlerinden biri haline geldi.



Cenaze töreninde ayrıca Nasrallah'ın ölümünden sonra bir hafta boyunca Hizbullah'a liderlik eden ve daha sonra İsrail tarafından öldürülen Haşim Safiyeddin de anılacak. Pazartesi günü güneyde ayrı bir yere defnedilecek.



"HİZBULLAH HÂLÂ VAR" MESAJI VERECEKLER

Carnegie Orta Doğu Merkezi'nden Mohanad Hage Ali, "Cenaze töreni bir sonraki aşama için bir fırlatma rampası. Yüz binlerce kişiyi bir araya getiren muhteşem bir cenaze töreni, herkese Hizbullah'ın hâlâ var olduğunu söylemenin bir yoludur" dedi.



İsrail, geçen yılki savaşta binlerce Hizbullah savaşçısını öldürdü ve Beyrut'un güney banliyölerinde ve Lübnan genelinde büyük yıkıma yol açtı.



Cenzaye İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de katılacak, Irak Şii milislerinin birkaç liderinin de katılması bekleniyor.



Irak Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü, Irak Havayollarının cenaze töreni için Beyrut'a seyahat etmek isteyen Iraklılardan gelen yoğun talebi karşılamak amacıyla Beyrut'a sefer sayısını artırdığını söyledi.

