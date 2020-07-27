İran'da her dört Covid-19 vakasından biri ölüm riski taşıyor

İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısıyla son bir ayda hastaneye yatanların yüzde 24,4'ünün ölüm riski taşıdığı belirtildi.

Anadolu Ajansı 27.07.2020 - 15:15 | Son Güncelleme : 27.07.2020 - 15:16

İran'da her dört Covid-19 vakasından biri ölüm riski taşıyor

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Tahran Sina Hastanesi Acil Servis Başkanı Dr. Puya Payendemehr, Covid-19 nedeniyle son bir ayda hastaneye yatan kişilerdeki ölüm riski oranının yüzde 24,4 olduğunu söyledi.

Ülke genelindeki hastanelerde Covid-19 nedeniyle 23 bin 367 hastanın tedavi olduğunu aktaran Payendemehr, "Son dönemde Covid-19'dan ölenlerin sayısındaki artışın sebebi virüse yakalananların birçoğunun kalp, böbrek ve şeker hastası olmasından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Payendemehr, "Son 30 günde elde edilen verilere göre, hastanede yatan Covid-19 hastalarından yüzde 24,4'ünün hayatını kaybetme riski bulunuyor" dedi.

Çin'den dünyaya yayılan Covid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da son günlerde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 200 civarında seyrediyor. Bugün itibarıyla corona virüs kaynaklı can kaybı 15 bin 912'ye, vaka sayısı ise 293 bin 606'ya ulaştı.

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