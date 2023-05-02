İran'da idam edilen İngiliz casusu Ekberi'nin nükleer sırları ifşa ettiği ortaya çıktı

New York Times'a göre, Ekberi, yıllar içinde aralarında Kasım 2020'de İsrail tarafından başkent Tahran'da düzenlenen suikastla öldürülen nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin de aralarında olduğu 100'den fazla İranlı yetkilinin kimliğini ve faaliyetlerini ifşa etti.



İRAN, EKBERİ'Yİ "MI6'NIN EN ÖNEMLİ CASUSLARINDAN BİRİ " OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

İran İstihbarat Bakanlığı, ocak başlarında eski Savunma Bakan Yardımcısı Ekberi'nin ülkenin hassas ve stratejik merkezlerinin bilgilerini "MI6" olarak bilinen İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisine (SIS) aktardığının tespit edildiğini duyurmuştu.



Açıklamada, Ekberi, "İran'ın stratejik kurumları hakkında önemli bilgiler toplayan ve topladığı bilgileri birçok kez tamamen bilinçli ve hedefli şekilde İngiliz istihbaratına sunan Gizli İstihbarat Servisinin en önemli casuslarından biri" olarak nitelendirilmişti.



İran-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip olan Ekberi'nin ne zaman tutuklandığı belirtilmese de ülke medyasında 2019-2020 yıllarında MI6 adına casuslukla suçlanarak tutuklandığı bilgilerine yer verilmişti.



İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkum edilen Ekberi hakkındaki karar 11 Ocak'ta İran Yargıtayı tarafından onaylanınca eski İranlı yetkili, 14 Ocak'ta idam edilmişti.



Ekberi ile bağlantısını kabul etmeyen İngiltere ise cezanın infaz edilmesini şiddetle kınamıştı.



Ali Rıza Ekberi, 1997-2005 arasında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Ekberi, mevcut İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'ye yakınlığıyla biliniyordu.