İran'da iki haftalık ateşkes kabul edildi. İsrail saldırıları durdurdu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 40. gününde ateşkes sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes için görüşmeler cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak.

Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacak." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesi destekledikleri ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu.

İSRAİL SALDIRILARI DURDURDU

İsrail ordusu, ateşkes kararının ardından İran'a ⁠yönelik saldırıları durdurduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah ile çatışmaların ve kara operasyonlarının devam ⁠ettiği belirtildi.

İRAN'IN 10 MADDELİK TEKLİFİNDE NELER VAR?

İran devlet medyası 10 maddelik ateşkesin şartlarını açıkladı.