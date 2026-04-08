İran'da iki haftalık ateşkes kabul edildi. İsrail saldırıları durdurdu
08.04.2026 11:16
Trump'ın duyurduğu ateşkes için görüşmeler cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak.
İran'da savaşın 40. gününde ateşkes kararı alındı. İran, ABD ve İsrail 15 günlük ateşkesi kabul etti. Kararın ardından İsrail, İran'a yönelik saldırıları durdurdu.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 40. gününde ateşkes sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes için görüşmeler cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak.
Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacak." dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesi destekledikleri ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu.
İSRAİL SALDIRILARI DURDURDU
İsrail ordusu, ateşkes kararının ardından İran'a yönelik saldırıları durdurduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah ile çatışmaların ve kara operasyonlarının devam ettiği belirtildi.
İRAN'IN 10 MADDELİK TEKLİFİNDE NELER VAR?
İran devlet medyası 10 maddelik ateşkesin şartlarını açıkladı.
- ABD'nin ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi
- Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması
- Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi
- İran'a tüm yaptırımların kaldırılması
- İran'a birincil yaptırımların kaldırılması
- BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi
- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi
- İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi ve dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması
- ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi
- Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi