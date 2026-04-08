İran'da iki haftalık ateşkes kabul edildi. Trump: İran'ın planı gayet iyi görünüyordu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 40. gününde ateşkes sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes için görüşmeler cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak.

Reuters'a göre İran'ın müzakere heyeti lideri henüz belirlenmedi. Ancak İran basınına göre en olası isim İran Meclis Başkanı Galibaf olarak görülüyor.

Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacak." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesi destekledikleri ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu.

İSRAİL SALDIRILARI DURDURDU, İRAN'DA PEŞ PEŞE İKİ PATLAMA

İsrail ordusu, ateşkes kararının ardından İran'a ⁠yönelik saldırıları durdurduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah ile çatışmaların ve kara operasyonlarının devam ⁠ettiği belirtildi.

İran'ın Mehr ajansı, Lavan Rafinerisi'nde patlama meydana geldiğini açıkladı. Ancak patlamanın kaynağının henüz bilinmediği ifade edildi. Sırrı Adası'nda da kaynağı bilinmeyen patlamalar meydana geldi.

TRUMP: İRAN'IN PLANI GAYET İYİ GÖRÜNÜYORDU

İngiliz yayın kuruluşu Sky News'a konuşan Trump, bir kez daha İran'da tüm askeri hedeflere ulaşıldığını yineleyerek “tam bir zafere ulaşıldığını” ileri sürdü.

İran tarafından açıklanan anlaşma şartlarına değinen ABD Başkanı, “İran'ın 10 maddelik planı gayet iyi görünüyordu. Müzakerelere zemin oluşturdu.” ifadelerini kullandı.

VANCE: İRAN ANLAŞMAYI UYGULAMAK İSTERSE BAŞARABİLİRİZ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Trump'ın söylemlerini destekler açıklamalarda bulundu.

Vance, “İran, Hürmüz Boğazı'nı açmayı, ABD ve müttefikleri ise saldırıları durdurmayı kabul etti. İran iyi niyetle anlaşmayı uygulamayı kabul ederse başarabiliriz. Trump, İran konusunda ilerleme sağlamak için sabırsızlanıyor.” dedi.

PEZEŞKİYAN: ATEŞKES İRAN'IN İLKELERİYLE SAĞLANDI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da açıklamada bulundu.

Ateşkesin İran’ın arzuladığı genel ilkelerin kabulüyle sağlandığını belirten Pezeşkiyan, “Ateşkes, yüce şehit liderimiz Hamaney’in kanının meyvesi ve tüm halkın meydanlardaki varlığının bir başarısıdır.” ifadelerini kullandı.

İran lideri açıklamasında, “Bugünden itibaren de; gerek diplomasi alanında, gerek savunma alanında, gerek sokaklarda, gerekse hizmet sunma arenasında bir arada kalmaya devam edeceğiz.” dedi.

İran Devrim Muhafızları, “Ellerimiz tetikte, herhangi bir saldırıya güçle karşılık vermeye hazırız.” açıklamasında bulundu.

İRAN'IN 10 MADDELİK TEKLİFİNDE NELER VAR?

İran devlet medyası 10 maddelik ateşkesin şartlarını açıkladı.