İran'da ikinci Mahsa Amini vakası iddiası: Genç kızın beyin ölümü gerçekleşti

Genç kız 1 Ekim'de bayılmış bir şekilde başkent Tahran'daki metrodan çıkartılıyordu. Görgü tanıkları vagon içerisinde 16 yaşındaki çocuğun başörtü takmadığı için ahlak polisi tarafından şiddete uğradığını söyledi. Resmi açıklamaya göre ise Armita Geravand vagonda düşerek kafasını yere vurdu.



İran basınında yer alan haberlere göre 20 günden uzun süredir hastanede yaşam mücadelesi veren Armita'nın beyin ölümü gerçekleşti.



AMİNA'NIN HABERİNİ YAPAN GAZETECİLERE DE HAPİS



Öte yandan İran Devrim Mahkemeleri, ülkede iki gazeteciyi 6 ve 7 yıllık hapis cezalarına çarptırdı. Nilüfer Hamedi ve Elaheh Muhammedi adındaki iki kadın gazeteci "Düşman ABD hükümetiyle işbirliği" ve "Ulusal güvenliğe karşı komplo" suçlamalarıyla yargılanıyordu.



Gazeteciler suçlamaları reddetse de mahkeme hapis cezasına hükmetti.

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