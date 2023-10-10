İran'da işçilerin yüzde 70'i ikinci işte çalışıyor

İran Öğrenci Haber Ajansına (SNN) göre Ebuyi, ülkedeki işçilerin ekonomik durumuyla ilgili bilgi verdi.



Ebuyi, ülkede alım gücünün düştüğünü ifade ederek, bu nedenle işçilerin yüzde 70'inin ek işte çalıştığını dile getirdi.



İşçilerin ikinci iş olarak ilk tercihlerinin taksi şoförlüğü olduğunu aktaran Ebuyi, Çalışma Bakanlığının geçim konusunu gözden geçirmek üzere toplantı yapmaya yanaşmamasından şikayet etti.



İtalya'da işçiler "asgari ücret" talebiyle yürüdü Haberi Görüntüle İran'da asgari ücret 2023 yılı için yüzde 27 artırılarak yerel para birimiyle 5 milyon 308 bin 282 tümen (yaklaşık 101 dolar) oldu.