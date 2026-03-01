İran'da İslam devriminin taşları nasıl döşendi?

Rejim, binlerce kişinin katıldığı gösterileri, orduyu ve gizli polis teşkilatı SAVAK'ı da seferber ederek bastırdı.

1963’te 8 ay ev hapsinde tutulan Humeyni, 4 Kasım 1964’te sürgüne gönderildi.

Humeyni’nin ilk sürgün yeri Türkiye’ydi. Türkiye’den ayrıldığı 5 Eylül 1965’e kadar, Bursa’da, Farsça bilen askeri istihbarat subayı Albay Çetiner’in sürekli gözetiminde yaşadı. İkinci sürgün yeri, Irak’ın Şiiler tarafından kutsal kabul edilen Necef kentiydi. 6 Ekim 1978’de Irak’ı terk etmesi istendi. Humeyni, Fransa’nın başkenti Paris’in banliyölerinden birine yerleşti.

70’lerde dünyada artan parasal istikrarsızlık, Batı’da petrol tüketiminde görülen dalgalanmalar İran ekonomisini ciddi şekilde sarstı. 10 yıldır süren olağanüstü ekonomik büyüme yerini krizlere bıraktı. Petrol gelirinin önemli bir bölümü hala yüksek bütçeli projelere ve programlara harcanıyordu. Enflasyon artmış, İranlıların alım gücü ve yaşam standardı düşmüştü.

Ekonomik güçlüklerle birlikte Şah rejiminin sosyal ve siyasal baskıları da arttı. “Ulusal Cephe” adıyla gevşek bir koalisyon altında örgütlenen milliyetçiler, din adamları, Sovyet yanlısı Tudeh ve diğer sol partiler yasadışı ilan edildi. Muhalefet izleniyor, protestolar yasaklanıyor ya da bastırılıyordu. Keyfi gözaltılar ve işkence yaygındı.

Şah’ın büyük ölçüde yeraltına inen muhalefeti sindirmek için başvurduğu baskıcı yöntemler içeride ve dışarıda rejim karşıtı güçlü bir birikim yarattı.

ŞAH'I DİNSİZLİKLE SUÇLUYORDU

Humeyni, sürgün yıllarında İran’la bağlarını hiç koparmadı. Sürgünde vaazlarına devam ediyor, Şah’ı dinsizlikle ve dış güçlere boyun eğmekle suçluyordu. Humeyni’nin konuşmalarının teybe kaydedilen ya da basılan kopyaları gizlice İran’a sokularak halka dağıtılıyordu.

70’lerde sayıları giderek artan işsiz ve yoksul İranlılar arasında taraftar buldu. Çoğunluğunu köyden kente göç edenlerin oluşturduğu yoksul kesim, kent yaşamının yarattığı kültürel boşluğu ulemaya sığınarak doldurdu.

Şah’ın Amerika Birleşik Devletleri’ne bağımlılığı, İsrail’le yakın ilişkileri ve rejimin yanlış ekonomi politikaları, Humeyni’nin kitlelere hitap eden söylemini güçlendirdi.

Humeyni’nin popülist söylemleri, Şii ulemanın toplumdaki gücünün ve etkisinin kırılmasını savunan seküler aydınlara kadar ulaştı. Şah’ın, ulemanın desteğiyle devrilebileceğine ikna olmuşlardı. Ulusal Cephe, Tudeh Partisi ve irili ufaklı diğer muhalif gruplar, başını Humeyni’nin çektiği mücadeleye destek verdi.

1978’in Ocak’ında devrimin sathı mahalline girilmişti. 9 Ocak’ta bir gazetede Humeyni ile ilgili küçük düşürücü bir makale yayımlandı. Kum’da, binlerce medrese öğrencisi sokağa çıktı. Medrese öğrencilerine çoğu işsiz binlerce genç katıldı. Protestoları kendisine karşı uluslararası bir komplo olarak gören Şah, gösterileri kanla bastırdı.

40 gün sonra 9 Ocak’ta ölenleri anmak için toplanan kitleye de ateş açıldı. Şah’ın devrilmesine kadar sürecek şiddet sarmalı böyle başladı. Her anma protestoya dönüşüyor ve güç kullanılarak bastırılıyor, yeni bir anmayı beraberinde getiriyordu.

Ekim ayına gelindiğinde protestocuların sayısı milyonları bulmuştu. Kanlı Cuma olarak anılan 8 Eylül’de Tahran’daki göstericilere ateş açılması sonucu onlarca, bazı kaynaklara göre yüzlerce kişi öldü. Şiddet daha da tırmanmıştı. Sıkıyönetim ilan edildi.

Birkaç hafta sonra memurlar greve başladı. Memurları, 31 Ekim’de petrol işçileri izledi. Grev, petrol endüstrisini durma noktasına getirdi. 10 Aralık’ta sadece Tahran’da yüz binlerce kişi sokağa çıktı.

13 Ocak 1979’da, dokuz üyeden oluşan Vekalet Konseyi kuruldu. 16 Ocak’ta Şah, yetkilerini, Vekalet Konseyi’ne ve yeni atadığı Başbakan Şapur Bahtiyar’a devrederek ailesiyle birlikte Tahran’da ayrıldı. Şah'ın ülkeden ayrılmasıyla Humeyni'nin yolu açıldı.