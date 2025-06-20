İran'da İsrail’le bağlantılı 54 kişi gözaltına alındı

İran’ın Huzistan eyaletinde, İsrail’i destekledikleri ve halkın psikolojik güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle onlarca kişi gözaltına alındı.



Huzistan Başsavcısı Emir Halfiyan, yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından başlatılan güvenlik soruşturmaları kapsamında, çeşitli şekillerde İsrail’i destekleyen, düşman lehine istihbarat toplayan, İran aleyhine propaganda yapan ve toplumda huzursuzluk oluşturmaya çalışan 54 kişinin tespit edilerek gözaltına alındığını duyurdu.



Söz konusu kişilerin sosyal medya ve diğer iletişim ağları üzerinden gerçek olmayan söylentiler yayarak ülke içi güvenliğini hedef aldığını belirten Halfiyan, olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğünü ifade etti.