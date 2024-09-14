İran'da kadınlar zorunlu örtünmeye karşı çıkmaya devam ediyor

İran'da Mahsa Amini'nin İran'da "ahlâk polisi" tarafından öldürülmesinin üzerinden iki yıl geçti.

Başörtüsünü "uygunsuz bir şekilde" taktığı iddiasıyla, ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül 2022'de hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'in ölümü üzerine İran halkı sokaklara döküldü.

Protestoculara yönelik İran güvenlik güçleri acımasız baskılar uyguladı.

Eylem sırasında 500'den fazla kişi öldürüldü ve 22 binden fazla kişi gözaltına alındı.



O zamandan bu yana İran, kapalı kapılar ardındaki duruşmaların ardından, güvenlik güçlerini öldürmekle suçlanan çok sayıda protestocuyu idam etti.



Associated Press haber ajansının aktardığına göre Tahran'da kadınlar, başörtüsünü zorunlu kılan yasayı protesto etmeye devam ediyor.

Tahran yönetimi örtünme kurallarını sıkılaştırmaya ve kadınları göz hapsinde tutmak için yeni kurallara başvursa da İranlı kadınların bir kısmı, kamusal alanlarda başörtüleri olmadan dolaşıyor.

