Ülkede bazı medya organlarının eksik ve hatalı bilgilerle meselenin üstünü örtmeye çalışarak siyasi bir sonuca ulaşmak istediğini ifade eden Kasımi, hükümet tarafından ortaya konulan kara parayla mücadele iradesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Kasımi, kara para aklamayla mücadele konusunda hazırlanan kanun ve cezaları, bu konudaki iradenin varlığına kanıt olarak göstererek, bu iradenin halk ve yetkililer tarafından da anlaşıldığını kaydetti.



İRAN'DA KARA PARA AKLAMA TARTIŞMASI

İran'da hükümet tarafından hazırlanan ve tartışmalara konu olan kara paranın aklanmasının engellenmesine yönelik yasa tasarısının ardından ülkede kara paranın uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı üzerinden aklandığına yönelik iddialar ortaya atılmıştı.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonunu da (CFT) kapsayan Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üyelikle ilgili yasa tasarıları hakkında 12 Kasım'da "Khabaronline" adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, "İran'da birçok kişi yüz milyarlarca tümen kara para aklıyor. Aynı kişiler milyonlarca tümeni de kara para aklamayla ilgili düzenlenen yasa tasarıları aleyhinde kamuoyu oluşturmak için harcıyor" demişti.



Zarif'in ülkede kara para aklandığına yönelik açıklamaları muhafazakar çevrelerin sert eleştirilerine hedef olunca İran Dışişleri Bakanı, iddialarına açıklık getirmek üzere meclise çağrılmıştı.



İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei de Zarif'i söz konusu iddiaları belgelendirmeye çağırmış bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, 12 sayfalık cevap metnini yargı organlarına sunmuştu.



İran Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi de geçen yıl ülkede 12 milyar dolar değerinde kaçakçılık yapıldığını açıklamıştı.