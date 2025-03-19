İran'da katliam gibi kutlama: "Çarşamba Suri" töreni 19 can aldı

Tahran'da dün iftardan sonra başlayan "Çarşamba Suri" kutlamalarda kimi vatandaşlar ateş yakarak üzerinden atlarken, kimileri de havai fişekler, maytaplar, zaman zaman da el yapımı patlayıcılar kullandı.

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşambası yapılan ve "Çarşamba Suri" adı verilen kutlamalar ile öncesindeki hazırlıklarda 19 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı da 5 bin 568'e yükseldi.



Emniyetin kutlamalar sırasında patlayıcı madde kullananların insansız hava araçlarıyla tespit edileceğini duyurmasına rağmen, buna engel olunamadı.



Ölenlerin 6'sının kutlamaların öncesindeki günlerde patlayıcı madde hazırlıkları yapıldığı sırada meydana geldiği belirtildi.



Açıklamada, yaralılardan 338'inin uzuv kaybı yaşadığı, 1557'sinin de gözlerinden yaralandığı kaydedildi.



En çok yaralanmanın sırasıyla Tahran, Doğu Azerbaycan ve Batı Azerbaycan'da meydana geldiği aktarıldı.



Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da, nevruz öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek, el yapımı patlayıcı ve maytapları ateşe veriyor.



Bu kutlamalarda ve öncesinde patlayıcı maddeleri hazırlarken yaşanan kazalar, her yıl ülkede onlarca kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oluyor.