İran'da kısırlık alarmı: Çiftlerin sadece 10 yılı kaldı

İran'da yaklaşık 3 milyon evli çiftin kısır olduğu belirtildi.

İran'daki İbn Sina Araştırma Enstitüsü Üreme İmmünolojisi Bölüm Başkanı Dr. Emir Hasan Zernani, Tahran'daki Cihat Üniversitesi tarafından düzenlenen "Zor Tedavi Edilen Hastalıklar ve Kısırlıkta Yenilikçi Tedavi Ürünleri" konulu oturumda konuştu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Zernani, "İran'da 3 milyon kısır çift bulunuyor ve bu sayı her yıl yüzde 5 artıyor." dedi.

Bunun başlıca nedeninin evlilik yaşının yükselmesi ve çocuk sahibi olmanın ertelenmesi olduğunu söyleyen Zernani, şu ifadeleri kullandı: "Eskiden 18-22 yaş arasında olan evlenme ortalaması günümüzde 28 yaşın üzerine çıkmış durumda. Aynı zamanda ülkenin nüfus artış hızı 1,6'ya düştü. Bu oran, nesil yenileme eşiğinin altındadır ve ülkenin demografik geleceği açısından ciddi bir uyarıdır."

"BOŞANMA ORANLARINI ARTIRACAK"

Kısırlığın geniş kapsamlı sonuçlarına dikkat çeken Zernani, bu eğilimin devamının, nüfusun yaşlanması, ulusal güvenliğin tehdit edilmesi, boşanma oranlarının yükselmesi ve doğrudan sağlık harcamalarının artması gibi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Ülkedeki tüp bebek merkezlerinde yaşanan yoğunluğun bu durumun doğrudan bir sonucu olduğuna işaret eden Zernani, "Şu anda kısırlık krizine karşı mücadele için yalnızca 5 ile 10 yıllık bir altın fırsat dönemi bulunuyor. Bu sürede kök hücre teknolojileri ve bunlardan türetilen ürünler gibi modern yöntemlerle kısır çiftlerin tedavisi için etkili adımlar atılması gerekmektedir." dedi.

"SPERM KALİTESİ DÜŞTÜ"

İranlı erkeklerde sperm kalitesinin düştüğünü söyleyen Zernani, "Günümüzde sperm sayısı genellikle 20-60 milyon civarında, oysa geçmişte bu sayı 200-400 milyon arasında değişiyordu." diye ekledi:

Zernani, endüstriyel yaşam tarzı, hareketsizlik, hava kirliliği ve çevresel değişiklikleri risk olarak sıraladı.

İran'da yaklaşık 5 milyon 900 bin evli çift bulunuyor.

