İran'da Kızılay helikopteri düştü: 2 ölü
İran'ın batısındaki Loristan eyaletinde Kızılay helikopterinin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Arşiv
İran Kızılayı'dan yapılan açıklamaya göre, yardım ve kurtarma çalışmaları için ülkenin batısındaki Loristan eyaletteki Oştrankuh tepelerine gönderilen bir helikopter düştü.
Loristan Kriz Yönetimi de helikopterde 9 kişinin olduğunu ve kazada pilot ile yardımcı pilot olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, diğerlerinin de yaralandığını açıkladı.
- Etiketler :
- Helikopter
- İran
- Kızılay