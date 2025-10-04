İran'da Kızılay helikopteri düştü: 2 ölü

İran Kızılayı'dan yapılan açıklamaya göre, yardım ve kurtarma çalışmaları için ülkenin batısındaki Loristan eyaletteki Oştrankuh tepelerine gönderilen bir helikopter düştü.

Loristan Kriz Yönetimi de helikopterde 9 kişinin olduğunu ve kazada pilot ile yardımcı pilot olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, diğerlerinin de yaralandığını açıkladı.