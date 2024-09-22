İran'da kömür madeninde patlama: Ölü ve yaralılar var

İran devlet televizyonuna açıklama yapan Güney Horasan eyaletinin valisi Cevad Kanaat, eyalete bağlı Tebes ilçesindeki kömür madenindeki iki blokta dün gece metan gazı patlaması meydana geldiğini belirtti.

Meydana gelen gaz patlamasında en az 28 kişinin öldüğünü, 17 kişinin de yaralandığını, 24 kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu bildirdi.

İranlı yetkili, madendeki bloklarda toplam 69 kişinin çalıştığını ve mahsur kalanlar için de uzman ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kurbanların ailelerine başsağlığı diledi. Pezeşkiyan "Bakanlarla konuştum ve takip etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.