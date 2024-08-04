İran'da kum fırtınası: 5 günde bin 362 kişi hastaneye kaldırıldı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde son 5 günde kum fırtınasından etkilenen bin 362 kişi hastanelere kaldırıldı.

İran'da kum fırtınası: 5 günde bin 362 kişi hastaneye kaldırıldı

Tesnim Haber Ajansına göre, 'ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki kum fırtınası özellikle eyaletin kuzey bölgelerinde etkisini gösterdi.

Zabul, Zahek, Hamun, Hirmen, Nimruz, Zahidan, Mircave, Nusret Abad, Haş, Saravan, İranşehr ve Mehristan kentlerinde meydana gelen fırtına, yaklaşık bir milyon kişinin hayatını olumsuz etkilerken, son 5 günde bin 362 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Sistan-Beluçistan'da "120 Gün Fırtınaları" olarak adlandırılan, rüzgarın şiddetini artırdığı günlerde, solunum yolu rahatsızlıklarına sahip binlerce kişi hastanelere başvuruyor.

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