İran'da kurbanlık fiyatları geçen yıla oranla iki kat arttı

İran’ın başkenti Tahran’ın çeşitli bölgelerinde kurulan kurban pazarlarında kurbanlık satışları devam ederken fiyatların geçen yıla göre iki kat arttığı görülüyor.

İran'da kurbanlık fiyatları geçen yıla oranla iki kat arttı

Ekonomik sıkıntılar ve alım gücünün düşüklüğü nedeniyle kurban pazarlarında ve satış merkezlerinde durgunluk yaşanıyor.

Tahran'ın güneyindeki Yaftabad bölgesinde kurulan pazarda küçükbaş kurbanlığın canlı kilo fiyatları ortalama 330 bin tümenden ( yaklaşık 178 Türk lirası) satışa sunuluyor.

Ortalama 30 kilo gelen küçükbaş hayvan 10 milyon tümenden (yaklaşık 5 bin 500 Türk lirası) satılıyor.

Geçen yıl canlı kilo başı 170 bin tümenden (yaklaşık 95 Türk lirası) satılıyordu. Buna göre kurbanlık fiyatları geçen yıla oranla iki kat arttı.

Bu artış nedeniyle hayvan sahipleri satışların eskisinden az olmasından, vatandaşlar da fiyatların yüksekliğinden şikayet ediyor.

Türkiye'deki gibi kurban kesme geleneği yaygın olmayan ’da kurban kesmeye niyetlenen birçok alıcı ise pazardan eli boş dönmek zorunda kalıyor.

İran’da 17 Haziran'da kutlanacak.

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