İran Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Meclis Başkanlığı'na Ali Laricani, Muhammed Rıza Arif ve Hamid Rıza Hacı Babai aday oldu.
Genel Kurulda yapılan ilk tur oylamada adaylardan hiçbiri yeterli oyu alamadı.
İkinci tura kalan oylamada adaylardan Babai, Laricani'ye destek verdi. Yapılan oylamada 279 oyun 147'sini alan Laricani, yeniden meclis başkanı seçildi. Reformistlerin adayı Arif ise 123 oy alabildi.
İran'da Laricani yeniden meclis başkanı
Anadolu AjansıDünya
İran'da Meclis Başkanlığı'na yeniden Ali Laricani seçildi. Laricani İran dini lideri Ali Hamaney'ye yakınlığıyla biliniyor.
İran Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Meclis Başkanlığı'na Ali Laricani, Muhammed Rıza Arif ve Hamid Rıza Hacı Babai aday oldu.