İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Meclis Genel Kurulu'nda yapılan 10'uncu dönem 4'üncü yıl Meclis Başkanlığı seçimine muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Laricani, Tahran Milletvekili reformist Muhammed Rıza Arif ve Humeynişehr Milletvekili Muhammed Cevad Ebtehi aday oldu.



Meclisin bugünkü oturumunda düzenlenen başkanlık seçimini toplamda 274 oyun 155'ini alan Laricani kazandı.



Başkan yardımcılığı seçimlerinde de Tebriz Milletvekili Mesud Pizişkiyan yeniden 1'inci başkan yardımcısı olurken, Kirmanşah Milletvekili Abdurrıza Mısri de 2'nci başkan yardımcısı seçildi.



Muhammed Ali Vekili, Seyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi, Ali Asgar Yusufnejad, Ali Rıza Rahimi, Ahmed Emir Abadi Ferahani ve Ekber Rencberzade Meclis Başkanlığı sekreterleri olarak seçildiler.



İran'da milletvekilli seçimleri 4 yılda yapılırken, Meclis Başkanlığı seçimleri ise yılda bir gerçekleştiriliyor.



ALİ LARİCANİ KİMDİR?



İran Devrimi'nin (1979) tanınmış simalarından Ayetullah Mirza Haşim Amuli'nin oğlu olan İran'ın ılımlı muhafazakar kanada mensup devlet adamlarından Ali Laricani 1957'de Irak'ın Necef kentinde doğdu.



Laricani, gençliğinde Kum kentindeki Hakkani Medresesi'nde din eğitimi aldı. Daha sonra Şerif Üniversitesi'nde Matematik ve Bilgisayar Bilimi, Tahran Üniversitesi'nde de Batı Felsefesi alanında diploma aldı.



Bir süre Devrim Muhafızları Ordusu'nda görev yapan Laricani burada komutanlığa kadar yükseldi. Humeyni döneminin Başbakanı ve şu an ev hapsinde tutulan Mir Hüseyin Musevi hükümetinde İş ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı olarak başladığı siyaset hayatında İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (IRIB) başkanlığı ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanlığı görevlerini üstlendi.



2005'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerine de aday olan Laricani, Mahmud Ahmedinejad'ın kazandığı seçimlerden altıncı sırada çıktı. 2005'te dini lider Hamaney tarafından atandığı Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevinden 2007'de Ahmedinejad'la yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrıldı. 2008'de düzenlenen 8'inci dönem parlamento seçimlerine Kum kentinden katılan Laricani, o dönemden bu güne Meclis Başkanlığı'nı yürütüyor.