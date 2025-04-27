İran’da limanda patlama: Can kaybı 14'e yükseldi, yaralı sayısı 700'ü geçti
İran'ın güneyindeki Şehid Recai Şehr limanında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın yakıt tankından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Patlamada 14 kişi hayatını kaybetti, 300 yaralının tedavileri devam ediyor.
İran devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı İskender Mumini, "Şehid Recai Limanı'ndaki olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi." dedi.
Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini belirten Mumini, 200 yaralının daha hastanelerden taburcu edildiğini ve şu ana kadar taburcu edilenlerin sayısının 412'ye ulaştığını bildirdi.
Mumini, halen hastanelerde yaklaşık 300 yaralının tedavi edildiğini ifade etti.
İranlı bakan, yangının kontrol altına alındığını ancak söndürme çalışmalarının halen sürdüğünü kaydetti.
İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.
Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.
Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 47 olarak açıklanan yaralı sayısının son olarak 750'ye yükseldiği duyurulmuştu. Can kaybının da 8 olduğu açıklanmıştı.
Olay bölgesinden gelen görüntülerde de patlamanın şiddeti dikkati çekerken, limanın bir kısmının büyük hasar gördüğü anlaşıldı.
LİMANDAKİ FAALİYETLER YÖNLENDİRİLDİ
Tarım Bakanı Gulamrıza Nuri Kızılce, Kriz Yönetimi toplantısında Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki patlama sonrasında limana mal taşıyan gemilerin başka limanlara yönlendirildiğini açıkladı.
İranlı bakan, "Temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan gemiler, başta İmam Humeyni Limanı olmak üzere diğer limanlara yönlendirildi." dedi.
İmam Humeyni Limanı, Basra Körfezi'nin kuzey kıyısında Huzistan eyaletinde yer alıyor.
İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN DERHAL SORUŞTURMA TALİMATI
İran devlet televizyonuna göre, İçişleri Bakanı İskender Mümini, patlamanın ardından Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri ile telefonda görüştü.
Vali Aşuri’den gerekli bilgileri alan Mümini, derhal soruşturma başlatılması için talimat verdi. Mümini’nin talimatı üzerine ülkenin Kriz Yönetimi Teşkilatı Başkanının da bölgeye gittiği kaydedildi.
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