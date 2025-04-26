İran’da limanda şiddetli patlama

İran’ın güneyindeki Bandar Abbas kentindeki bir limanda büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Bölgede yaşayanlar, patlama sebebiyle yerin sarsıldığını ve sesinin yakınlardaki kasabalardan da duyulduğunu anlattı.



İran’ın yarı resmi Tesnim haber ajansı, patlamanın Shahid Rajaee limanında bugün yaşandığını aktardı. Ajans, yerel bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, patlamanın sebebinin henüz tespit edilemediğini yazdı.



"PATLAMA YAKIT TANKINDAN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR"



Habere göre, kentin bağlı olduğu Hürmüzgan Eyalet Kriz Yönetimi Genel Müdürü, bugün yaşanan patlamanın sebebinin halen bilinmediğini belirtirken, olay yerindeki Tesnim muhabiri ilgili yetkililere dayandırdığı haberinde patlamanın limanın kuzeyinde infilak eden bir yakıt tankından kaynaklanmış olabileceğini aktardı.

Olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi. Durumun kontrol altına alınabilmesi için limandaki faaliyetlerin askıya alındığı bilgisi verildi.



Haberde, patlamanın şiddetiyle bir ofis binasının tamamen yıkıldığı ve olay yerindeki pek çok aracın da hasar gördüğü bildirildi. Bazı liman işçilerinin yaralandığı iddia edilse de resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.