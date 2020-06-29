İran'da maske zorunluluğu

Vaka sayısının hızla yükselişe geçtiği İran'da Covid-19'a karşı maske takma zorunluluğu getirildi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani 5 Temmuz'dan itibaren kalabalık alanlarda maske takmanın zorunlu olacağını duyurdu. Ülkede salgının ilk görüldüğü yer olan Kum kentinde de vakaların son dönemde üç kat artması dikkat çekiyor.

NTV Haber 29.06.2020 - 13:57

İran'da maske zorunluluğu

İran'da vakaların artması sonucu maske takma zorunluluğu getirildi.

İran'da nisan ayındaki normalleşme adımlarının ardından vakalarda son dönemde hızlı bir yükseliş var. Günlük vaka sayısı 3 bin'e, günlük ölü sayısıysa 150'ye yaklaştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 5 Temmuz'dan itibaren kalabalık alanlarda maske takmanın zorunlu olacağını duyurdu. Bu zorunluluk 2 hafta boyunca uygulanacak. Gerekirse yeniden uzatılacak.

İranlı yetkililer maskenin virüs bulaşma riskini yüzde 85 azaltığını söylüyor. İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi özellikle gençleri maske takmaları konusunda uyardı. Bir düğüne katılan 120 kişinin virüs kaptığını belirtti.

Ülkede salgının ilk görüldüğü yer olan Kum kentinde de vakalar son dönemde üç kat arttı.

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