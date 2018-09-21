İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, katma değerli servis hizmeti veren bazı şirketler hakkında yapılan incelemenin tamamlandığını belirtti.
İnceleme sonucunda mobil sektörde hizmet veren bazı şirketlerin son 5 ayda abonelerini 22 milyar tümen (yaklaşık 5,5 milyon dolar) dolandırdıklarının ortaya çıktığını aktaran Cehromi, söz konusu şirketlerin abonelerden alınan ücretleri 10 gün içinde iade etmesi gerektiğini söyledi.
İranlı bakan, abonelerini dolandırdıkları ortaya çıkan bu şirketler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu aktardı.
Katma değerli servisler, mobil operatörler aracılığıyla konuşma, mesajlaşma ve internet hizmetlerine ek olarak abonelerine ücret karşılığı çeşitli içerik paketleri sunuyor.
İran'da mobil katma değerli servisler abonelerini dolandırdı
Anadolu AjansıDünya
İran'da mobil sektörde katma değerli servis hizmeti veren bazı şirketlerin abonelerini son 5 ayda yaklaşık 5,5 milyon dolar dolandırdığı ortaya çıktı.
İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, katma değerli servis hizmeti veren bazı şirketler hakkında yapılan incelemenin tamamlandığını belirtti.