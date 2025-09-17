İran'da MOSSAD casusu idam edildi

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre 12 gün süren savaş sırasında İsrail istihbarat servisi MOSSAD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan bir kişi idam edildi.

Babak Shahbazi adlı şahsın İran'daki askeri birimler ve güvenlik birimleri hakkında hassas bilgileri toplayıp para ve üçüncü bir ülkenin vatandaşlığı karşılığında sattığı, İsrail ile istihbarat ve güvenlik iş birliği yapmaktan suçlu bulunduğu belirtildi.

Şahbazi'nin 2022 yılının başından bu yana İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle haziran ayında idam edilen İsmail Fekrifer ile birlikte çalıştığı kaydedildi.

Şahbazi'nin avukatı Yargıtay'a idam cezasına karşı itiraz başvurusunda bulunmuş ancak talep reddedilmişti.

