İran'da, muhalif gazeteci Rıza Hakikatnejad'ın cenazesinin kaçırıldığı iddia edildi

ABD destekli ve Prag merkezli Radyo Ferda internet sitesine göre, Hakikatnejad'ın cenazesi, sabah saatlerinde havalimanına intikali sonrasında Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı istihbarat elemanları tarafından kaçırıldı.



Haberde, cenazenin nereye götürüldüğünün bilinmediği belirtildi.



13 Eylül'de Tahran'da gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü ülkede ve dünyada protestolara yol açtı.

Hakikatnejad'ın, memleketi Fars Eyaleti'ne bağlı Dejkord Köyü'nde yarın defnedilmesi için gerekli izinlerin önceden alındığı ifade ediliyor.



Radyo Ferda'da çalışan 45 yaşındaki rejim muhalifi İranlı gazeteci Hakikatnejad, birkaç ay önce kansere yakalanmış ve Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 20 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

MAHSA AMİNİ'NİN ÖLÜMÜ



Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

