İran'da Natanz Nükleer tesisi yakınında patlama

Olaya ilişkin konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Natanz Nükleer Tesisi'nin açık alanındaki çelik konstrüksiyon inşaatında meydana gelen zararın, "dikkate değer mali hasar" olduğunu söyledi.



Kemalvendi, "Olayın olduğu yerde ölçme cihazları ve hassas malzemeler bulunuyordu.



Olay nedeniyle bu malzemelerden bazıları imha oldu, bazıları da hasar gördü. Olayın boyutu çok küçük de olsaydı hassas olmaları nedeniyle cihazlar kullanılamaz hale gelirdi" değerlendirmesini yaptı.



İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi ise yaptığı açıklamada, tesiste meydana gelen olayın nedeninin tespit edildiğini ancak "güvenlik gerekçesiyle uygun zamanda" açıklanacağını söylemişti.



Amerikan New York Times gazetesi de bir Ortadoğu istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberinde, İran'ın nükleer tesisine saldırıdan İsrail'in sorumlu olduğunu yazdı.

