İran'da nevruz tatilinde acı bilanço: Trafik kazalarında 747 kişi hayatını kaybetti

İran Emniyeti Trafik Şube Genel Müdürü Timur Hüseyni, ülke genelinde nevruz tatilinde meydana gelen trafik kazaları hakkında açıklamada bulundu. Hüseyni, “Son 18 günde meydana gelen 14 bin 178 trafik kazasında 747 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 905 kişi yaralandı” dedi.



Kazaların çoğunun dikkatsizlik ve hatalı sollama gibi nedenlerden kaynaklandığını belirten Hüseyni, Kirman eyaletinde 66, Fars'ta 64, Horasanı Rezevi'de 53, Huzistan'da 48 ve Sistan-Beluçistan eyaletinde 46 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini söyledi.



