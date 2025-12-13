İran'da Nobelli aktiviste gözaltı
13.12.2025 06:01
NTV - Haber Merkezi
İran'da güvenlik güçleri, Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları aktivisti Nergis Muhammedi'yi bir kez daha gözaltına aldı. Norveç'teki Nobel Komitesi, Muhammedi'nin serbest bırakılması çağrısı yaptı.
2023 yılı Nobel Barış Ödülü'nün sahibi 53 yaşındaki Nergis Muhammedi, Meşhed kentinde bir cenaze töreni sırasında başka aktivistlerle birlikte darbedilerek gözaltına alındı.
Törende "Diktatöre ölüm" sloganları atıldığı basına yansıdı.
Gözaltı haberini Muhammedi'nin kurduğu Nergis Vakfı duyurdu.
Norveç'teki Nobel Komitesi, 2023'te barış ödülü verilen Muhammedi'nin serbest bırakılması çağrısı yaptı.
NERGİS MUHAMMEDİ KİMDİR?
İran'da kadın hakları savunucusu olan Muhammedi, 2021'den bu yana Tahran'daki kötü şöhretli Evin Cezaevi'nde tutuluyordu.
İran yargısının "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak ve rejime karşı propaganda" gibi suçlardan mahkum ettiği Muhammedi, son olarak 2019'da benzin fiyatlarının artışı nedeniyle ülke çapında patlak veren protestolar sırasında hayatını kaybeden bir göstericinin anma törenine katılmasının ardından Kasım 2021'de cezaevine gönderilmişti.
Aktivist, Aralık 2024'te sağlık gerekçeleriyle geçici olarak tahliye edilmişti.
Muhammedi, 2023'te "baskı altındaki kadınlar için gösterdiği mücadele dolayısıyla" Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.