İran'da nükleer anlaşmadan çekilme hazırlığı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai dün Meclis'te yapılan oturumda, BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizmanın işletilmesi ihtimalinin sonuçlarının ele alındığını açıkladı.

Rızai, "Komisyon üyelerinin çoğunluğu, tetik mekanizmasının etkinleştirilmesi durumunda hükümetin NPT'den çekilmesini gerektirecek bir yasa tasarısının hazırlanarak parlamentoya sunulmasını önerdi.



Bu tasarı, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nda görüşüldü. Taslağı hazırlanıyor ve üzerinde çalışılacak." dedi.



"TETİK MEKANİZMASI"

14 Temmuz 2015'te İran ile BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer faaliyetlerinin sınırlandırıldığı anlaşma imzalanmıştı.



ABD ise 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmiş ve İran'a yaptırımları geri getirmişti.



İran, Avrupa ülkelerinden ABD'nin yaptırımlarını telafi edecek önlemler almasını istemiş ancak Avrupalılar ABD'nin eylemine karşı çıksa da bu konuda adım atamamıştı.



İran, bunun üzerine 1 yıl sonra anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmaya başlamış ve yüksek düzeyli uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yönelmişti.



Diğer yandan İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya, 25 Temmuz'da İstanbul'da bu konuda bir araya gelmişti. Taraflar, görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.



İranlı yetkililer, BM yaptırımlarının geri getirilmesi halinde 1970'ten beri üye oldukları NPT'yi gözden geçireceklerini duyurmuştu.