İran'da öğrenciler 3. günde protestolara devam ediyor

Tahran’daki Bilim ve Kültür, Emir Kebir, Tahran ve Sanatı Şerif üniversiteleri ile İsfahan’daki Sanati İsfahan Üniversitesi'nde düzenlenen eylemlerde öğrenciler yönetim karşıtı sloganlar attı. Gösteriler sırasında bazı noktalarda karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Tahran Milletvekili Emir Hüseyin Sabiti, protestoların sürmesi üzerine Bakan Hüseyin Simai Sarraf’ı azil süreciyle tehdit ederek hükümete yönelik sert suçlamalarda bulundu. Meclis kürsüsünden konuşan Sabiti, üniversitelerde bayrak yakılması ve yönetim karşıtı sloganlar atılması gibi olayların hükümetin yanlış politikalarından kaynaklandığını savundu. Sabiti, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ilgili bakanı, "nüfuz akımlarına karşı müsamahakar davranmakla" itham etti.

Milletvekili Sabiti, üniversitelerdeki mevcut durumun sona erdirilmemesi halinde Bakan Sarraf hakkında Meclis’te resmen gensoru ve azil sürecini başlatacaklarını duyurdu. İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) yansıyan bilgilere göre, protestoların ve kampüslerdeki gerginliğin devam etmesi, hükümet üzerindeki siyasi baskıyı artırıyor. Olayların sorumlusu olarak gösterilen politikaların değişmemesi durumunda, yasama kanadının yürütmeye karşı harekete geçeceği belirtildi.