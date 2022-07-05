İran'da okullara ve devlet kurumlarına hava kirliliği tatili

İran'da hava kirliliği nedeniyle bazı eğitim kurumları ve devlet dairelerinde faaliyet bugünlük durduruldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.07.2022 - 09:49

İran'da okullara ve devlet kurumlarına hava kirliliği tatili

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devlet televizyonuna göre, ülkenin batısı Irak tarafından gelen kuvvetli rüzgarlarla taşındığı belirtilen toz katmanlarının yol açtığı hava kirliliğiyle mücadele ediyor.

Hava kirliliği nedeniyle Huzistan ve Yezd illerinin yanı sıra İsfahan eyaletine bağlı 16 kentte devlet kurumları ve okullar tatil edildi.

İran'da hava kirliliği nedeniyle 16 kentte devlet kurumları ve okullar tatil edildi. İran'da hava kirliliği nedeniyle 16 kentte devlet kurumları ve okullar tatil edildi.

500'DEN FAZLA KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

Huzistan'a bağlı Ahvaz kentinin Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin açıklamasına göre, 500'den fazla kişi hava kirliliği kaynaklı solunum sıkıntısı nedeniyle hastanelere başvurdu ve bunlardan 62'si tedavi altına alındı.

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