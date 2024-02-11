İran'da Pakistanlılara ateş açıldı: 9 kişi öldü

İran'ın doğusunda düzenlenen silahlı saldırıda 9 Pakistan vatandaşı öldürüldü.

İran'da Pakistanlılara ateş açıldı: 9 kişi öldü

'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, üç silahlı kişinin ülkenin doğusunda bugün düzenlediği saldırıda, en az 9 Pakistanlı'nın öldürüldüğünü, 3'ünün ise yaralandığını duyurdu.

Geçen ay da İran'da 9 Pakistanlı öldürülmüştü.

Beluç hakları grubu Haalvash, kurbanların çalıştıkları bir oto tamirhanesinde yaşayan Pakistanlı işçiler olduğunu söylemişti. Devlet medyasının aktardığına göre geçen ay, Sistan-Beluçistan eyaletindeki Saravan'da meydana gelen silahlı saldırıları hiçbir kişi ya da grup üstlenmedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mumtaz Zahra Baloch, "Bu korkunç ve alçakça bir olay ve bunu kesin bir dille kınıyoruz" demişti.

İran'ın Pakistan sınırında silahlı saldırı: 9 Pakistanlı öldü

İran'ın sınırında silahlı saldırı: 9 Pakistanlı öldü

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