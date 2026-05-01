İran’da patlamamış ABD-İsrail mühimmatı infilak etti. 14 asker hayatını kaybetti

01.05.2026 20:56
Son Güncelleme: 02.05.2026 00:56
İran’da patlamamış ABD-İsrail mühimmatlarının infilak etmesi sonucu 14 asker hayatını kaybetti
İran’da ABD ve İsrail’in saldırılarında patlamayan mühimmatların infilak etmesi sonucu Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 asker yaşamını yitirdi.
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 asker hayatını kaybetti.
Buna göre, Zencan eyaletinde ABD ve İsrail saldırılarında patlamayan mühimmatlar arama-tarama faaliyetleri sırasında infilak etti.
Patlama nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 asker ölürken 2 asker de yaralandı.
Bölgede devam eden arama-tarama faaliyetleri sonucu 15 binden fazla patlamamış mühimmat tespit edilerek imha edildi.