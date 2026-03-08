İran'da petrol depoları vuruldu, zehirli yağmur uyarısı yapıldı

TAHRAN'DA YAKIT SATIŞI DURDURULDU

Saldırıların yarattığı lojistik aksaklıklar nedeniyle Tahran Valiliği, kent sakinleri için önce yakıt kotası koydu ardından yakıt satışı durduruldu. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre kişisel kartlarla yapılan günlük yakıt alım limiti 30 litreden 20 litreye düşürüldü. Daha sonra bir İranlı yetkilinin açıklamasına göre geçici olarak başkent Tahran'da yakıt satışının askıya alındığı belirtildi.