İran'da petrol rafinerisinde büyük yangın: 1 ölü, 4 yaralı

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinde bulunan bir petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı.

İran'da petrol rafinerisinde büyük yangın: 1 ölü, 4 yaralı

Huzistan Kaymakamı Muhsin Seyyidmusevi, yangının petrol tankerlerinden birinin rafinerideki benzin depolarına çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi. Yangında bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi de yaralandı.

Yangının büyüklüğü nedeniyle, ilçedeki itfaiye ekipleri yetersiz kaldı ve Ahvaz kentinden takviye ekipler gönderildi.

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