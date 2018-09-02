İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Nevabi, Besiç'le İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı arasında anlaşma imzalandığını söz konusu anlaşmanın piyasada spekülasyon ve stokçulukla mücadelede Besiç'in gözlemci olarak faaliyette bulunmasını içerdiğini belirtti.



Piyasanın kontrol edilmesi için gerekli insan gücünü Besiç'ten sağlayacaklarını dile getiren Nevabi, bu yolla kaçakçılığın da önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.



İran devrim lideri Ayetullah Humeyni tarafından 1979 yılında kurulan Milis Gücü Besiç, Devrim Muhafızları'nın alt koludur. Özel bir üniformalarının olmaması nedeniyle ülkede "sivil kıyafetliler" lakabıyla tanınmaktadırlar. Sokak olaylarına müdahaleleriyle ön plana çıkan Besiç üyeleri, ülke dışındaki silahlı müdahalelere de iştirak ediyor.

