İran'da polis karakoluna silahlı saldırı: 11 ölü

Afganistan ve Pakistan sınırındaki eyalette Şii olan çoğu İranlının aksine ağırlıklı olarak Sünni Müslüman nüfus bulunuyor.



Uzun süredir güvenlik güçleri ile Sünni militanların yanı sıra uyuşturucu kaçakçıları arasında da sık sık çatışmalar yaşanıyor.



Etnik azınlık Beluciler için daha fazla hak ve daha iyi yaşam koşulları istediğini söyleyen militan grup Ceyş el Adl, son yıllarda eyaletteki İran güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda saldırının sorumluluğunu üstlendi.