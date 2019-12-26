İran'da protesto korkusu internete sınırlama getirdi

İran'ın yarı resmi haber ajansı Ilna'nın haberine göre aralarında kasım ayındaki olaylarda ölenlerin ailelerinin de bulunduğu bazı hesaplardan protesto çağrısı yapıldı.



Bugün için yapılan çağrılarda ölenleri anmak için törenler düzenleneceği de belirtiliyor. Devlet meydası ise, İstibarat Bakanlığı çalışanlarının çoğu Amerikan yapımı tabancadan oluşan 126 adet kaçak silah deposu ele geçirildiğini duyurdu.



Yine Ilna'nın haberine göre, yurtdışı bazı sitelere mobil internet erişimi engellendi.



Cep telefonu operatörleri hizmetlerinde bir aksama olmadığını duyurdu. İran'da 15 Kasım'da benzin zammıyla başlayan protesto dalgasında internet erişimi yaklaşık bir hafta kesilmişti.



Uluslararası haber ajansı Reuters, İçişleri Bakanlığı'ndan üç yetkiliye dayandırdığı özel haberinde iki haftadan kısa süren protestolarda bin 500 kişinin öldüğünü duyurmuştu.