İran’da protestolar büyüyor. Hamaney'den ilk açıklama

CAN KAYIPLARI, GÖZALTILAR VE İNTERNET KESİNTİSİ

Protestolarda en az 45 kişinin öldüğü ve 2 bin 200 kişinin gözaltına alındığını bildirildi.

Perşembe günü ülke genelinde internet kesintisi uygulanmaya başladı. İnternet izleme grubu NetBlocks, kesintinin cuma gününe de sarktığını açıklayarak, "Canlı ölçümler, İran'ın şu anda ülke çapında internet kesintisi yaşadığını gösteriyor. Bu olay, ülke genelindeki protestoları hedef alan bir dizi dijital sansür önleminin ardından geldi ve kritik bir anda halkın iletişim hakkını engelliyor." dedi.

Ülke genelinde internet kesintisi yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump, “Durumları çok kötü. Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa, onlara çok sert bir şekilde karşılık vereceğiz.” diyerek tehdidini yineledi.

GENÇ KUŞAK İLE REJİM ARASINDAKİ UÇURUM

Washington merkezli Middle East Institute’nin İran Programı Direktörü Alex Vatanka, krizi “sadece para biriminin değil, güvenin de çöküşü” olarak tanımladı.

Yaklaşık 50 yıl sonra, İran’ın dini liderliği ile genç nüfusun beklentileri arasındaki fark giderek derinleşiyor. Reformist kanattan eski bir üst düzey yetkili, zorunlu başörtüsü ve dış politika tercihlerinin 30 yaş altı nüfusun neredeyse yarısıyla örtüşmediğini söyledi.