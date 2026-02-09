İran'da reformist siyasetçiler tutuklandı

İran'da rejim karşıtı protestolar bastırılsa da yankıları sürmeye devam ediyor. Tahran yönetimi hükümet karşıtı gösteriler sırasında "ülkenin siyasi ve sosyal düzenini bozmaya teşebbüs etmek ve İsrail ile ABD'nin çıkarına çalışmak" suçlamasıyla dört kişiyi tutukladı.

İran medyasına göre, tutuklananlar arasında üç önde gelen reformcu siyasetçi yer alıyor.

Bu kişilerin, İran Reform Cephesi Başkanı Azar Mansuri, eski diplomat Muhsin Aminzade ve eski milletvekili İbrahim Aşgarzade olduğu belirtildi. Dördüncüsünün adı ise açıklanmadı.

İran yargısı, bu isimleri "ülkenin İsrail ve ABD'den askeri tehditlerle karşı karşıya olduğu bir dönemde siyasi ve sosyal durumu bozmayı amaçlayan kapsamlı faaliyetler düzenlemek ve yönetmekle" itham ediyor.

İran Reform Cephesi, sosyal medya platformu X'te yayınladığı bir açıklamada tutuklamaları doğruladı.

Açıklamada, Mansuri'nin İran Devrim Muhafızları istihbarat güçleri tarafından mahkeme kararıyla evinin kapısından tutuklandığı belirtildi.

Tutuklamalara dair diğer detaylar henüz paylaşılmadı.

İran'da 28 Aralık 2025'te başlayan protestolar, ekonomik kriz nedeniyle başlamış ve ülke geneline yayılmıştı. Protestoculara sert müdahale edilirse askeri hamle yaparız diyen ABD Başkanı Trump da gerilimi artırmış ancak yine de İran'da rejim güçleri gösterileri bastırmak için harekete geçmişti. Bu olaylarda en az 5 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.