İran'da sahte alkol üreten 4 kişi hakkında idam kararı

İran'ın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde sahte alkol üreten ve dağıtan 4 kişi hakkında “yeryüzünde fesat çıkartmak” suçlamasıyla idam kararı verildi.

İran'da sahte alkol üreten 4 kişi hakkında idam kararı

'da sahte alkol üreten ve dağıtan 11 sanık içerisinden 4 kişi hakkında idam kararı verildi.

Elburz eyaleti Başsavcısı Hüseyin Fazıli, 4 kişiye "yeryüzünde fesat çıkartmak" suçlamasıyla idam kararı verildiğini belirterek, "Kerec kentinde sahte alkol üretimi ve kullanımı nedeniyle son bir yıl içinde 17 kişi hayatını kaybetti, 191 kişi de ciddi zararlar gördü.

Sahte alkol üretimine yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü hakkında idam kararı verilirken diğer 7 sanık ise hapis cezası aldı" ifadelerini kullandı.

İran'da geçtiğimiz yıl İran'ın Doğu Azerbaycan, Elburz, Hürmüzgan, Tahran, Mazenderan ve Gazvin eyaletlerinde sahte alkol nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybetmişti.

üretimi ve tüketiminin yasak olduğu ülkede uyuşturucu ve alkol üreten ve bunların dağıtımını gerçekleştirenler "yeryüzünde fesat çıkartmak” suçlamasıyla idam cezası ile yargılanıyor.

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