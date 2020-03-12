İran'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Acil Yardım Kurumu Fars Şube Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, Fars eyaletinde 9 Mart'tan bu yana sahte alkol tüketen 103 kişinin zehirlendiğini ve hastanelere kaldırıldığını söyledi.



Muradiyan, zehirlenenlerden 8 kişinin daha hayatını kaybettiğini, diğerlerinin tedavisinin ise sürdüğünü ifade etti.



İran'ın Huzistan eyaletinde 46, Elburz'da 15, Mazenderan eyaletinde de 12 kişinin sahte içki nedeniyle öldüğü açıklanmıştı.



Ahvaz Başsavcı Vekili Ali Beyranvend, sahte içki soruşturmasıyla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.



Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari ise daha önce yaptığı açıklamada, bazı vatandaşların "alkolün yeni tip corona virüse iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini bildirmişti.

