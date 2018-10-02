İran'ını Hürmüzgan, Kuzey Horasan, Fars ve Elburz eyaletlerinde toplam 460 kişi sahte içkiden zehirlenerek hastanelere kaldırıldı.
Sahte içkiden 170 kişininse böbreklerinin iflas ettiği ve diyaliz makinesine bağlandığı ifade edildi.
İran'da 23 Eylül'den bu yana sahte içkiden ölenlerin sayısı ise 69'a yükseldi.
Alkolün yasak olduğu ülkede ev yapımı ya da kaçak içki tüketiliyor.
İran'da alkol tüketen vatandaşlara 80 kırbaç cezası veriliyor.
İran'da sahte içkiden 42 kişi öldü
NTV HaberDünya
İran'da sahte içkiden 42 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise kör oldu. Son 10 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 69'a yükseldi.
İran'ını Hürmüzgan, Kuzey Horasan, Fars ve Elburz eyaletlerinde toplam 460 kişi sahte içkiden zehirlenerek hastanelere kaldırıldı.