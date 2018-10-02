İran'ını Hürmüzgan, Kuzey Horasan, Fars ve Elburz eyaletlerinde toplam 460 kişi sahte içkiden zehirlenerek hastanelere kaldırıldı.

Sahte içkiden 170 kişininse böbreklerinin iflas ettiği ve diyaliz makinesine bağlandığı ifade edildi.

İran'da 23 Eylül'den bu yana sahte içkiden ölenlerin sayısı ise 69'a yükseldi.

Alkolün yasak olduğu ülkede ev yapımı ya da kaçak içki tüketiliyor.

İran'da alkol tüketen vatandaşlara 80 kırbaç cezası veriliyor.