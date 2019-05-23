Khabaronline haber sitesine konuşan Çengiz, "Son günlerde İsfahan'da sahte içkiden 43 kişi zehirlendi. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan bu hastalardan 6 kişi hayatını kaybetti" dedi.



Müslüman vatandaşlar için alkol satışı ve tüketiminin yasak olduğu İran'da, alkollü içecekler kaçak yollarla ülkeye sokulabildiği gibi bazı ev ve merdiven altı atölyelerde de üretiliyor.



İran yasalarına göre, alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar hapis ve kırbaç cezasına çarptırılıyor.