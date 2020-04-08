İran'da salgınla mücadelede ikinci aşama: Bu daha zor olacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı işletmelerin faaliyetlerine yeniden başlayacağı cumartesi günü yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadelede ikinci aşamaya geçileceğini belirtti.



Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede 11 Nisan Cumartesi gününden itibaren Covid-19'la mücadelede ikinci aşamaya geçeceklerini belirtti.



İlk aşamanın cuma gününe kadar devam edeceğinin öngörüldüğünü söyleyen Ruhani, "Cumartesi günü daha zor bir aşama başlayacak. Halka bu salgın nedeniyle evden çıkmayın demek ve halkın da evden çıkmaması hükümetin yapacağı en kolay şeydir ancak bu mümkün değil. Bazı vatandaşlar üretimin sürdürülmesi için dışarı çıkmalıdır" diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"



Coronayla mücadele için ekmeğe, elektriğe, gaza ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ruhani, "Tüm ihtiyaçlarımızı düşünmeliyiz ancak bunlar arasında öncelikler de var. Bazen biri diğeri için feda edilebilir fakat hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.



Ruhani, şöyle devam etti:



"Cumartesi gününden itibaren ikinci dalganın başlamasıyla koronayla mücadelede yeni bir aşamaya geçileceği için halkın iş birliğine daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu dönem öncekinden daha zor olacak. Bu süreçte ekonomik faaliyetlerimizi de koronayla mücadeleyle birlikte imkanlar dahilinde sürdürmek istiyoruz.



Önceki mücadele evde kalma mücadelesiydi. Bugün ise mücadele ekonomik faaliyetleri sürdürme mücadelesi olacaktır."



"SALGIN ÜLKEYE ZORLUK VE ACI GETİRDİ"

İran Cumhurbaşkanı, salgının ülkeye zorluklar ve acılar getirdiğini ifade ederek, "Buna karşılık sağlık ve tedavi imkanları açısından çok iyi adımlar atıldı ve bugün teşhis kitlerinin ülkedeki üretim oranı kendimize yeter hale gelmeye başladı" dedi.



IMF'YE ÇAĞRI



Ruhani, Covid-19'la mücadelede kullanılmak üzere ülkesi tarafından Uluslararası Para Fonundan (IMF) talep edilen krediye de değindi.



ABD'nin engel olmaya çalıştığı 5 milyar dolarlık kredinin ayrım yapılmadan sağlanmasını isteyen Ruhani, şu ifadeleri kullandı:



"Tüm uluslararası toplum bu süreçte görevini yerine getirmelidir. Biz, IMF ve Dünya Bankasının bir üyesiyiz. Kendi payımızı bu fonlara ödüyoruz ve kaynaklarımızın bir kısmı bu fonlarda bulunuyor. İran ve diğer ülkeler arasında ayrımcılık yapılacaksa bu bizim tahammül edebileceğimiz bir durum değildir.



Geçen 50 yıl süresince biz bu fondan kredi istemedik ve buna karşılık kendi vazifemizi yerine getirdik. Bu zor şartlarda onlar vazifelerine uygun hareket etmezse dünyada kötü bir imaj çizecekler."



"ABD, DSÖ SÖZLEŞMESİNİ İHLAL EDİYOR"



ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ülkede Covid-19 salgınıyla mücadeleyi olumsuz etkilediğini ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini söyleyen Ruhani, "ABD, corona meselesinde DSÖ'nün ülkelerin hastalıkla mücadelesinin engellenmemesine dair 2005'te yayımlanan sözleşmesini ihlal ediyor" dedi.



Söz konusu sözleşmenin hastalıklarla mücadelede tüm ülkelerin birbirine yardımcı olmasını içerdiğini savunan Ruhani, "ABD, bu salgınla ilgili tarihe kaydedilecek hatalı düşüncelerinde ısrar ediyor. Bu mesele, şu ana kadar ekonomik terörist olan Beyaz Saray'ın sağlık konusunda da terörist olduğuna dair tarihe kaydedilecek" değerlendirmesinde bulundu.



Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına karşılık dost ülkelerin İran'a yardımlarının devam ettiğini sözlerine ekledi.



CORONA VİRÜSE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER



İran'da ilk vakanın tespit edilmesinin ardından büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatlerini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu. 25 Mart'ta ise yasağın boyutu genişletilerek halka seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı getirilmişti.



Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime verilen ara dün iki hafta daha uzatılmıştı. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılandığı market, manav ve eczanelerin dışındaki alışveriş noktaları da 8 Nisan'a kadar kapatılmıştı.



Cumhurbaşkanı Ruhani, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede 8 Nisan'a kadar uzatılan kısıtlamaların Tahran'da 18 Nisan'a, diğer eyaletlerde ise 11 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.



Buna göre, "çalışanların toplu halde bulunmasını gerektirmeyen ve yüksek riskli olmayan işletmelerin" 11 Nisan'da faaliyetlerine başlayacağını duyuran Ruhani, Tahran'daki işletmelerin ise 18 Nisan'da açılacağını belirtmişti.



